Kılıçdaroğlu, Şiddete Maruz Kalan Engelli Gencin Ailesi ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Palandöken'de şiddete maruz kalan engelli Muhammet Lütfü Arpat'ın babası Sinan Arpat ile telefonda görüştü.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Palandöken'de şiddete maruz kalan engelli genç Muhammet Lütfü Arpat'ın babası Sinan Arpat ile telefonda konuştu. Yaşanan olay hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, aileye desteklerini ve Muhammet Lütfü Arpat'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA