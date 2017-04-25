Kılıçdaroğlu Şehitlere Rahmet Diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak, Kars ve Bitlis'te şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım alanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kars ve Bitlis'te teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi nedeniyle ve Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen askerlerin acı haberinin kendilerine ulaştığını belirtti.



Kılıçdaroğlu, "Şırnak, Kars ve Bitlis'ten acı haberler aldık. Vatan uğruna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.