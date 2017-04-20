Kılıçdaroğlu, Şehit Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Çankırı'daki Cenaze Törenine Katıldı (2)

Kılıçdaroğlu, Şehit Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Çankırı'daki Cenaze Törenine Katıldı (2)