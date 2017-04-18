Kılıçdaroğlu: Şehit Düşen Hakimimize ve Güvenlik Güçlerimize Rahmet, Ailelerine Sabır Diliyorum
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Tunceli'de düşen polis helikopterine yönelik açıklama yaptı.
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Tunceli'de düşen polis helikopterine yönelik açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şehit düşenlere rahmet ailelerine sabır diledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:"Tunceli'deki helikopter kazası ile sarsıldık. Kazada şehit düşen hakimimize ve güvenlik güçlerimize rahmet; ailelerine sabır diliyorum." - Ankara