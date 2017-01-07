Kılıçdaroğlu: Şehirler Silah Deposuna Döndürülürken Niye Müdahale Etmediler ? (2)

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu: "Türk tipi başkanlık diyorlar. Bunun Türk tipiyle ilgisi yoktur. Gayri milli bir başkanlıktır bu. Suriye modeli Esad'ın Anayasası'nı aldılar. Tercüme ettiler koydular buraya. Getirdikleri anayasa değişikliğine bakın. Darbeciler kendi geleceklerini anayasa değişiklikleriyle güvence altına alırlar" diye konuştu.



CHP'nin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kemal kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"Şimdi hep beraber dünyaya savaş açmışlar, ben Ortadoğu'nun eş başkanıyım diyen kimdi, yanlış yapıyorsun Ortadoğu'ya bulaşmayın dediğimiz zaman bizi suçlamıyorlar mıydı? Sizin kişiliğiniz, kimliğiniz, inancınız yok mu? İlla birisi mi gelip size yol gösterecek? IŞİD, FETÖ, El Nusra yol gösterdi malum, sizin yolunuz yok mu'Devleti çökerttiniz. Devlet dimdik ayakta olsaydı bir vatandaşın burnu kanamazdı. Eğer siz Yargıtay gibi adalet dağıtan bir kuruma 110 militan atarsanız hangi devletten söz edecek siniz' Havuz medyasının PKK'dan IŞİD' den hiç bir farkı yoktur. Aynı yolda yürüyorlar bunlar. Aynı felsefe aynı yolla saldırıyorlar. Çünkü kafalarında beyin yok. Aklını kiraya veren toplumu eğitemez."



"BU YÜCE MERTEBEYE NİYE SENİN ÇOCUĞUN ULAŞMAK İSTEMİYOR? "



Kemal Kılıçdaroğlu, Binlerce şehidin olduğunu ve sorumlunun olmadığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Teröre kurban gitti. Şehit ailelerinin yakınlarına ne güzel diyorlar, oğlunuz şehit oldu. Gidiyorlar polislere bakın inşallah sizde şehit olursunuz. Bu yüce mertebeye niye senin çocuğun ulaşmak istemiyor? Niye Ankara'daki beyler oturuyorsunuz da çocuklarınızı askere göndermiyorsunuz'Madem şehitliği bu kadar seviyorsunuz' Madem vatan sevgisi yüreğinizde atıyor, siz de çocuklarınızı gönderin, Anadolu'nun gariban aileleri çocukları hadi buyurun bakalım hep beraber askere Suriye politikasını bir geriye gidip düşünün, bu politika yanlıştır dedim. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sokmayın dedim. Numan Kurtulmuş dedi ki, 'Suriye politikası ta en başından beri yanlıştı.' İtiraf ediyorlar. Peki en başından beri yanlışsa bu kadar terörden hayatını kaybedenlerin hesabını kim verecek? Sorumlu ölen şehit. Niye? yarın öbür gün ona da diyecekler neden şehit oldun kardeşim. Binlerce şehidimiz var, sorumlu yok ortada. Vatandaş kendi önlemini alsın diyor. Biz beceremiyoruz hükümet olarak itiraf ediyorlar. Vatandaş eline silah alıp dağa mı çıksın? Bu anlatım bile devletin çöktüğünü gösteriyor. Efendim üst akıl var bunları o yapıyor. Sen hükümet değil misin, üst akılı boz. Mahvettim Türkiye'yi, yönetemiyorum, başkaları yönetiyor, itirafıdır bu" dedi.



"KENDİ TOPRAĞINDAN KAÇAN ADAM KAHRAMAN DEĞİLDİR"



Kemal Kılıçdaroğ'lu,"Türbeyi bile kaçırdılar, kahraman diye geziyorlar. Garibana bunlar kahramandırlar" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendi toprağından kaçan adam kahraman değildir. Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu toprak bizim toprağımız. Kaçtılar mı? Kaçtılar. Kimin eline geçti şimdi PYD'nin eline geçti. Önce orduyu darmadağın ettiler, arkasından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Türbeyi bile kaçırdılar, kahraman diye geziyorlar. Garibana bunlar kahramandırlar. İnternette görüntüler yayınlandı. İddia var. IŞİD terör örgütünün kaçırdığı askerlerimizin yakılma iddiaları var. Hükümete çağrı yaptık dedik ki lütfen açıklayın, doğrusu nedir diye? 15 günden fazla zaman geçti hala inceliyor beyefendiler. Ortadoğu'da hani sinek uçsa haberiniz oluyordu. 15 günden fazla zaman geçti, askerler yandı mı hayatta mı kimsenin haberi yok. Bir Büyükelçiyi Ankara'da vurdular polis vurdu. 5 dakika sonra bunun FETÖ'cü olduğunu ilan ettiler. Peki 15 dakika içerisinde bunun FETÖ'cü olduğunu biliyorsun da 15 Temmuz'dan bu yana bir sürü adam attın bunu niye atmadın? Niye bunu tuttun orada. Madem biliyordun, neden o görevde tuttun?"



" ESAD'IN ANAYASASI'NI ALDILAR, TERCÜME ETTİLER KOYDULAR BURAYA"



Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık sisteminin, Gayri milli olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu: "Başkanlık sistemi olsun. Neden? Fiili durum böyle, fiili durumu hukuki duruma getirelim. Şimdi bunu anayasa değişikliğiyle gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye'nin vatandaşın derdi nerede bunların derdi ne? Vatandaş can, mal derdinde. Vatandaş sokağa çıkamıyor. Vatandaş geleceğinden kaygılı. Dolar bozdurun diye çağrı yapıyorlar'Kendi çocuklarına yapsana çağrıyı. Vatandaşın açlıktan nefesi kokuyor. Onların derdi başkanlık. Türk tipi başkanlık diyorlar. Bunun Türk tipiyle ilgisi yoktur. Gayri milli bir başkanlıktır bu. Suriye modeli Esad'ın Anayasası'nı aldılar. Tercüme ettiler koydular buraya. Getirdikleri anayasa değişikliğine bakın. Darbeciler kendi geleceklerini anayasa değişiklikleriyle güvence altına alırlar. 15 yılda çıkarmak isteyip te çıkaramadığınız bir kanun var mı' Çıkarıyorsun. O zaman niye başkanlık. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptın. Vatandaş komşusunun kimliğini sorgulamaya başladı" dedi.



"MİLLİ İRADE, YETKİNİNİN SARAY'DAN ALINIP HALKA VERİLMESİDİR"



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Evet oyu verecek vatandaşlara uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu,"Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden TBMM'yi fesih etme yetkisini veriyorlar. Gerekçe soramayız. Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmemiştir. Buna evet diyenler vatana ihanet ediyor derken bunu kastediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen bir yetki Türkiye'yi felakete sürükleyen bir adama veriyorsunuz bunu söylüyorum. Siz hangi gerekçeyle TBMM'yi feshedeceksiniz? Bunların milli iradesinden kast ettikleri Saray'ın iradesi. Milli irade, yetkininin Saray'dan alınıp halka verilmesidir. Bunun adı demokrasi midir? Bunun adı ihanettir. Anayasa Metinde tarafsızlık yemini sadece Cumhurbaşkanına aittir. Hem bütün bunları yapacak sonra Meclis'e gelecek ben tarafsızım, yemin edecek. Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz? Evet oyu kullanacaklara samimi bir uyarı yapmak isterim, çocuklarınızı düşünün, Türkiye'nin geleceğini düşünün" ifadelerini kullandı. - Yoktur