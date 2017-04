Kılıçdaroğlu, Referandum Öncesi İl Başkanlarını Uyardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarından, 16 Nisan'da, parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamasını, "evet" tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoyuyla geçilmemesini, korna çalınmamasını, yakınında kutlama yapılmamasını istedi.



Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde, il örgütlerine birer yazı göndererek, bazı uyarılarda bulundu.



Halkın 16 Nisan'da sandığa giderek tarihi bir karar vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, kamuoyu araştırmaları ve Türkiye'nin her bölgesinde karşılaştıkları manzaranın, halkın yüksek irfanıyla "hayır" diyerek, bir kez daha özgürlüklerden, parlamenter rejimden ve demokrasiden yana güçlü bir tavır ortaya koyacağını gösterdiğini savundu.



Kılıçdaroğlu, bu kapsamda, halkın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi bir provokasyona imkan vermemek için halkoylamasına kadar il ve ilçe merkezlerinde toplu yürüyüş gibi etkinliklerin yapılmamasını istedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'ın kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, ötekileştirme yerine helalleşmeyi, ayrışma yerine birleşmeyi seçen Türkiye'nin ilk günü olacağını bildirdi.



İl başkanlarının, 16 Nisan'da parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, il başkanlarına şu uyarılarda bulundu:



"Parti üyelerimiz kesinleşen sonuçlarla halkımızın hayır kararı belli olduktan sonra da parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provokasyona karşı sükunet korunmalıdır.



Evet tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoyuyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. CHP'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir.



Hayır kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan, evet diyeniyle, hayır diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman 'Önce Türkiye' diyen CHP'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır."