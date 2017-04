Kılıçdaroğlu Radyo Canlı Yayınında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin, "Demokratik parlamenter sistemi her dönem savunuruz ve arkasında dururuz. Bu yetkilerin bana verilmesini bile doğru bulmam. Kimseye verilmesini doğru bulmam. Cumhurbaşkanı seçilirsem dahi güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösteririm." dedi.



Kral FM'de canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin ne getirip götürdüğünün yeteri kadar anlatılamadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip konuşmak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.



Tek boyutlu eşitsiz bir kampanya yürütüldüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ama bütün bunlara rağmen demokrasinin kazanacağından yüzde yüz eminin. Bu ülke demokrasiyi seviyor. Bu ülke demokrasiden vazgeçmek istemez, tek adam rejimini kabul etmek istemez." diye konuştu.



Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 600'e çıkarılacağını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Temsilde adalet tamam. Yurt dışından niye milletvekili yok? Bunu getirselerdi başımızın üstünde yeri var. Yurt dışındaki vatandaş oy kullanıyor ama milletvekili seçemiyor. Niçin? Kendi temsilcilerini TBMM'ye gönderirler, bu doğrudur ama onları devre dışı bırakıyorsunuz, içeriden 50 kişi daha çıkarıyorsunuz, bu doğru değil." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Madem ki milletvekilliği kutsal bir alan, madem parlamento çok önemli bir görev yapıyor, niye parlamentonun yetkilerini elinden alıyorsunuz? Niye o milletvekilinin, bir bakana soru sorma hakkını dahi elinden alıyorsunuz? Bir sözlü soru dahi soramayacak bakana. İşine gelince kutsal. Dolayısıyla milletvekilliği çok saygındır, çok kutsaldır. Milletvekilliği kutsalsa bırak da adam Meclis'e çıkıp bakana soru sorsun." dedi.



Gensorunun ayrı olduğunu, TBMM'de 400 gensoru verilmediğini, en son 4 bakan hakkında gensoru verildiğini, onların da bakanlıktan istifa ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, kul hakkı yiyene, yolsuzluk yapana, vatandaşın vergisi çalana anayasal güvence getirileceğini savundu.



Bir partinin mutfağında anayasa maddesinin hazırlanamayacağını, anayasaların toplumsal uzlaşma belgesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin değil cumhurbaşkanının tarafsız olduğunu söyledi.



"Türkiye bütün krizlerini atlatmıştır"



Kemal Kılıçdaroğlu, çift başlılık söylemlerine ilişkin de, "Cumhurbaşkanının görevleri anayasada, başbakanın görevleri de ilgili yasasında yazılı. Herkes kendi görevini yaparsa çift başlılık olur mu? Her devlette tartışma olur. Tartışma olmayan bir ülke, tartışma olmayan bir aile var mı? Krizi ortak akılla, bir araya gelir çözeriz. Türkiye bütün krizlerini atlatmıştır." diye konuştu.



Atatürk'ün tek adam olmadığını, devletin kuruluş aşamasında tek parti bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, çok partili hayattan tek partili hayata dönülmek istendiğini ileri sürdü.



Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin Suriye anayasasının kopyası olduğunu savunarak, şimdiki anayasada da Meclis'i fesih yetkisi bulunduğunu, ancak bazı şartlarının olduğunu, yeni değişiklikte ise hiçbir gerekçe gösterilmeden arzu edilince Meclis'in feshedilebileceğini savundu.



Bunun seçilmiş cumhurbaşkanına zarar verip veremeyeceğini ilişkin Kılıçdaroğlu, "Kişiye zarar değil, Türkiye'ye zarar veriyorsunuz. Bir kişi milyonlarca kişinin seçip parlamentoya gönderdiği 550 milletvekiline, görev süresi dolmadan, 'Sizin görev sürenizi sonlandırıyorum' diyebilir mi? Hangi demokraside var. Bir kişi TBMM'yi hiçbir gerekçe göstermeden nasıl fesih edecek." dedi.



"CHP olarak bu referandum u tanımıyoruz demiyorsunuz. Sandıktan 'evet' çıkarsa 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün karşılığı mıdır sizce?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bize 'neden Anayasa Mahkemesine gitmediniz' diye sordular. Şu cevabı verdik; 'Bir milletin kaderini bir mahkeme değil milletin kendisi belirler. 'Evet' çıkmayacak, 'hayır' çıkacak. Bundan herkes emin olsun. Bu millet demokrasisine sahip çıkacak. 80 milyon bir kişiye teslim edilemez. Anayasa Mahkemesine dahi gitmedik. Bu millet demokrasiden yana tercihini kesinlikle yapacaktır."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasından "evet" çıkması durumunda, 2019'da aday olup cumhurbaşkanı seçilmesi halinde nasıl davranacağına ilişkin soruyu, "Demokratik parlamenter sistemi her dönem savunuruz ve arkasında dururuz. Bu yetkilerin bana verilmesini bile doğru bulmam. Kimseye verilmesini doğru bulmam. Cumhurbaşkanı seçilirsem dahi güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösteririm. Bundan hiç endişeniz olmasın." yanıtını verdi.



Demokrasiye duydukları saygı gereği, parti olarak verdikleri destek üzerine yapılan değişiklikle Erdoğan'ın milletvekili seçildiğini belirten Kılıçdaroğlu, partisi oy alan bir liderin parlamento dışında kalmasının doğru olmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, yüzde 10 seçim barajının istikrar endişesinden dolayı kaldırılmadığı şeklindeki değerlendirmeye ilişkin "Hangi istikrar? Memlekette istikrar mı var? Enflasyon aldı başını gidiyor, terör var, çiftçi ve esnaf hayatından memnun değil. Dolar aldı gidiyor. Turist gelmiyor."dedi.



