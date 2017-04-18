Kılıçdaroğlu Parti Grubunda Konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Referandum sürecini değerlendiren CHP Lideri, eşit şartlarda kampanya yürütemediklerini ifade etti. '24 MİLYON OYUN NAMUSU İÇİN' Gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, referandum için YSK'ya yapacaklarını başvuruyu hatırlatarak 'Bu seçim mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. ...