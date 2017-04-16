Kılıçdaroğlu Parti Genel Merkezinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezine geldi.



Anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarını evinden takip eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu'nun partisinin kurmaylarıyla sonuçlara ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi. Öte yandan, partililerde genel merkezde oy sonuçlarını takip etmeye devam ediyor.



(Pelin Üzek / İHA)