Kılıçdaroğlu: Özel Bir Açıklama Yapmasına Gerek Yok Ki

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu.

Kılıçdaroğlu: Özel Bir Açıklama Yapmasına Gerek Yok Ki

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu, 'Zaten uçakta beraberdik. Yani özel bir açıklama yapmasına gerek yok ki" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra programın yapılacağı salona geçti.

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