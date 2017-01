Kılıçdaroğlu: Öngörülen Değişiklik ile Suriye Anayasası Eşit (2)

'REFERANDUMDAN HAYIR ÇIKACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'referanduma hazır mısınız?' sorusuna, "Hazırız. Bizim açımızdan bir sorun yok. Hayır çıkacak, Eminim. Çünkü hiçbir ülkenin vatandaşları kendi seçtikleri milletvekillerinin ikinci sınıf politikacı olmalarını istemezler. Çünkü milli irade parlamentoda tecelli ediyor. Parlamentonun bir başka kişi tarafından feshedilmesini istemezler. Yani kendi iradesinin üstüne, başka bir iradenin vesayet oluşturmasını istemezler. Onun için hayır çıkacak diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.



'DÜZENLEME BÖYLE GEÇERSE, HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ OLMAZ'



Kuvvetler ayrılığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülkede kuvvetler ayrımı yoksa, o ülkede anayasa yok denir. Bu düzenleme böyle geçerse, hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmaz. Yarın bir iktidar gelip bir kararname ile, başkanlık kararnamesi ile sizin mal varlığınıza el koyabilir. OHAL'de hükümet istediği zaman el koyuyor mu, koyuyor. Şu an OHAL döneminde kararnameler çıkabiliyor" dedi.



'HER SİYASİ PARTİDEN SEÇMEN, DÜŞÜNEREK SANDIĞA GİTSİN DİYORUZ'



Seçmene de seslenen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'dan sonra Saray'a gitmemiz gerekiyordu ve gittim. Linç edilen ailelerin aileleri perişan halde. Kim bu askerleri linç ettiyse, yargılansın dedim. Hepsi 'haklısınız' dediler. Bugün linç edenlerden birini yargıya teslim ettiler mi, etmediler. Buna devlet mi denir, Denmez. Bu çıkarsa hiçbir vatandaş, hiçbir hakkını arayamayacak. Biz geldik, gidiyoruz. Çocuklarımız özgür bir Türkiye'de yaşamak isterler. Fikir üretmek sadece insana özgündür. Siz bir apartmanın yönetimini bile denetlerken, koskoca bir devletin denetlemesinin yapılmaması çatışmaya yol açar. Doğru değildir. O nedenle, her siyasi partiden seçmen, düşünerek sandığa gitsin diyoruz" ifadelerini kullandı.



'BU ERDOĞAN İLE BAĞLANTILI DEĞİL, 80 MİLYONLA İLGİLİ BİR OLAY'



Kılıçdaroğlu, "Buradaki sorun şu, anayasa değişiklikleri parlamentoda görüşülürken, kamuoyu bilgilendirilmedi. Vatandaş sanıyor ki, Erdoğan'ı sevenler diyor ki, Erdoğan bunu istedi biz bunu yapacağız, sevmeyenler de biz karşıyız, 'hayır' diyoruz. Bu Erdoğan ile bağlantılı bir olay değil. Bu 80 milyonla ilgili bir olay, çünkü anayasa hepimizi ilgilendiriyor. Olaya Erdoğan penceresinden bakmak kadar yanlış bir şey yok" açıklamasında bulundu.



'AK PARTİLİLER ALKIŞLADILAR, ŞİMDİ NEDEN VAZGEÇTİLER?'



Ak Partililerin, parlamenter sisteme vurgu yaptığı konuşmalarını alkışladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Taksim'de ve İzmir'deki mitinglerde parlamenter sistemin gücüne vurgu yaptım. Yenikapı'daki mitingde parlamenter demokratik sisteme vurgu yaptım. Bütçe görüşmelerinde parlamenter demokratik sisteme vurgu yaptım. Hepsinde Ak Partililer alkışladılar. Şimdi neden vazgeçtiler? O alkışlar mı yanlıştı, şimdi yaptıkları mı yanlış? Milletvekili gerçek iradesini gösteremiyor" dedi.



'TÜM MİLLİYETÇİLERİN BUNA HAYIR DEMESİ LAZIM'



Tüm milliyetçilerin yeni anayasaya hayır demesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştireceğiz diyorlar. TBMM kürsüsünde, anayasa görüşmeleri sırasında bunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı da bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Açın bakın. Eyalet sistemini savunuyorlar. Zaten bu geçerse, bir sabah kalktığımızda sayın başkan bunu yapabilir, yetkisi var. Fiili duruma gerek yok, yetkiyi veriyoruz zaten. Ben bu endişelerimi Devlet Bahçeli'ye son görüşmemde anlattım. Bu benim tarihi sorumluluğum. Milliyetçi arkadaşların buna bakması lazım, bakıyorlar da zaten. Bu Meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu Meclisin onurunu korumak zorundayız. Bu Meclisi yüceltmek zorundayız. Bu Meclisi vesayet altına sokmayacağız. Meclisin yasa çıkarma hakkını başka bir yere, kişiye devretmemeliyiz. 'Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum' diyen kişi ile MHP nasıl işbirliği yapıyor, sormak lazım" diye konuştu.



'BU CHP'NİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN SORUNU'



Kılıçdaroğlu, "Seçime giderken bunu düşünmeliyiz. Kendi bayrağımızı kullanmayacağız. 6 oklu bayrağımız olmayacak meydanlarda. Bu CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu. Türk bayrağı olacak meydanlarda" dedi.



Hakime TORUN/ANKARA