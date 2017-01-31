Kılıçdaroğlu: Öngörülen Değişiklik ile Suriye Anayasası Eşit (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin, "Bu öngörülen değişiklik ile Suriye anayasası bire bir birbirini tutuyor, eşit. O zaman Esad'ı neden suçladık? O rejim Türkiye'ye yakışır mı? Doğru da değil. Belki Kuzey Kore'de uygulanıyor olabilir. Kuzey Kore'de bir diktatör var. Bütün ülkenin alaya aldığı bir ülke. Şimdi Türkiye de Kuzey Kore modelini mi benimsemiş olacak? dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni anayasaya ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği neyi değiştirecek? Siz 15 yılda çıkarmak istediğiniz hangi kanunu çıkaramadınız. 15 yıldır ülke koalisyonla mı yönetiliyor ki; istikrar için evet diyecekler. 15 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Bu öngörülen değişiklik ile Suriye anayasası bire bir birbirini tutuyor, eşit. Suriye'deki rejimi kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Eleştiriyoruz. Esad'a diyoruz ki; demokrasi yok, basın özgürlüğü yok. Aynısını kendi ülkemize uyguluyoruz. O zaman Esad'ı neden suçladık? O rejim Türkiye'ye yakışır mı? Doğru da değil. Belki Kuzey Kore'de uygulanıyor olabilir. Kuzey Kore'de bir diktatör var. Bütün ülkenin alaya aldığı bir ülke. Şimdi Türkiye de Kuzey Kore modelini mi benimsemiş olacak. Dünyada alay konusu haline gelen bir ülke mi olalım biz?" diye konuştu.



'CUMHURBAŞKANIYIM, BUNLARI ATARIM DEDİĞİNİZ ZAMAN DEVLETİ ÇÖKERTİRSİNİZ'



Anayasanın toplumsal uzlaşı metni olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir dayatma ile anayasa yapamazsınız. Anayasa bir toplumsal uzlaşı metnidir. Partili Cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? Bir dayatma ile anayasa yapamazsınız. Anayasa bir toplumsal uzlaşı metnidir. Partili Cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? Partili Cumhurbaşkanı ile adalet elden gider. Getirilen düzenleme Erdoğan'la sınırlı değil. Ben Cumhurbaşkanıyım bunları atarım dediğiniz zaman devleti çökertirsiniz. Asıl çift başlılık, kaos ondan sonra başlayacak. Kaş yapayım derken göz çıkaracaklar. Diyelim ki herhangi bir vatandaşımızın bir sorunu çıktı. Ankara'ya geliyor ve milletvekili ile görüşüyor. Vekil sorunun neden çözülmediğini anlatıyor ya da sorununu çözüyor. Yeni sistemde vekilin buna yetkisi, bağlantısı yok. Milletle devletin arasına tam bir duvar örecekler. Milletvekilinin yanına neden gitsin? O halde bu milletvekili Meclis'te ne yapacak? Yasama organı el kaldırıp indirecek. Halk ile vekilin arasındaki kontak kopacak" ifadelerini kullandı. - Ankara