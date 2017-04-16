Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 'hayır' çıktı



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlkokulunda oy kullandığı 4142 nolu sandıktan 'hayır' oyu çıktı.

Anayasa değişikliği için 49 ilde saat 08.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullandığı Arjantin İlkokulundaki 4142 nolu sandıktan ise 'hayır' oyu çıktı. 406 kişinin oy kullanması gereken 4142 nolu sandıkta 371 kişi oy kullandı. Sandıktan 269 'hayır', 95 'evet' ve 7 tane de geçersiz oy çıktı.