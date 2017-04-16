Kılıçdaroğlu'nun Oy Kullandığı Sandıktan 'Hayır' Çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 "Hayır" oyu çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 "Hayır" oyu çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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