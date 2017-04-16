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Kılıçdaroğlu'nun Oy Kullandığı Sandıktan 'Hayır' Çıktı
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Kılıçdaroğlu'nun Oy Kullandığı Sandıktan 'Hayır' Çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 "Hayır" oyu çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Oy Kullandığı Sandıktan 'Hayır' Çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 "Hayır" oyu çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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