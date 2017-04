Kılıçdaroğlu'nun Eski Başdanışmanının Savunması Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 10'u tutuklu 40 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasında savunması alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından, tutuklu sanık Doç. Dr. Fatih Gürsul, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla Bylock programını MİT'in çözdüğü söyleniyor. FETÖ bunu öğrenip ekleme çıkarma yapmış olabilir." dedi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada savunma yapan Gürsul, iddianamenin ekleri verilmediği için dilekçesini yazamadığını söyledi.



Gürsul, "ByLock" kullandığı iddiasına ilişkin iddianamede yer alan "Güncel olmamakla birlikte, kırmızı seviyede" ifadesini anlamadığını dile getirdi.



Avukatından öğrendiği kadarıyla 2014 yılının ağustos ayında ByLock kullanıcısı olarak gözüktüğüne değinen Gürsul, "Ben telefonumu 2015'te satın aldım. Sulh Ceza Hakimine demiştim ki, 'Ne benim ne ailemin FETÖ ile ilişkisi olmuştur.' Mahkeme hakimi de bana devletin verdiği bilgilere güvenmek zorunda olduklarını söylemişti. Ben 5 aydır çocuklarımı göremedim. Uydurma delil olduğunu düşünüyorum, tıpkı Ergenekon ve Balyoz gibi." ifadelerini kullandı.



"FETÖ ekleme çıkarma yapmış olabilir"



Gürsul, bilişim alanında doktora verdiğini, teknik anlamda da bu konuda iyi olduğunu ifade ederek, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Televizyonlarda ByLock ile ilgili klonlama yöntemini duydum. Benim bu yazışmaları yaptığım kişilerle özel hayatımda ne yaptığım iddianamede yok. Bu listeler hazırlandı. Basından öğrendiğimiz kadarıyla ByLock programını MİT'in çözdüğü söyleniyor. FETÖ bunu öğrenip ekleme çıkarma yapmış olabilir. MİT ile ilgili ihraçlar gerçekleşti, basından biliyoruz. Örgüt bunu öğrenip ekleme çıkarmada bulunmuş olabilir. MİT'in eriştiği dosya excel gibi düşünün, istediğiniz kişiyi ekler, istediğiniz kişiyi çıkarırsınız."



Kişisel verilerinin, telefon numarasının internette dolaştığını öne süren Gürsul, ByLock ismini 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrendiğini, "bilişim" dersi veren biri olarak kendi hattına böyle bir programı yüklemesinin söz konusu olmadığını savundu.



"Böyle davaların sulandırılması için olduğunu düşünüyorum"



İnternete gelen yasaklar nedeniyle, zaman zaman programlar kullandığını belirten Gürsul, "Acaba bilişimci olmam, yoğun internet kullanmam nedeniyle ByLock ile ilgili bir yanlışlık mı oldu? Ben Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanıyım. Böyle davaların sulandırılması için böyle yanlış bir şeyin olduğunu düşünüyorum." dedi.



Mahkeme heyetinin "Emniyete neden telefon şifrelerini vermedin?" sorusunu, Gürsul, "Daha önce bazı davalarda telefonlara bir şeyler yüklenerek delil ürettiklerini gördüm. Bu nedenle vermedim. Zaten emniyette 'Sen vermesen de biz şifreyi kırarız' dediler. Ben de 'kırın' dedim. Siyasi bir kişiliğim olduğu için de şifreyi vermedim." diyerek yanıtladı.



Daha sonra mahkemede telefonunun şifresini söyleyen Gürsul, beraatini veya tutuksuz yargılanmasını talep etti.



Tutuklu sanık Ahmet Sezgin Uzun da hiçbir terör örgütüne bağlı olmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminde Trabzon'da izinli olduğunu, kalkışmayı duyan her vatandaş gibi sokaklara çıktığını söyledi.



Kendisinin ByLock kullanıcısı olduğu iddialarına ilişkin savunması sorulan Uzun şunları kaydetti:



"Ben kullanmadım kesinlikle bu programı. ByLock şeklinde bir programı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gazete ve medyada gördüm. İddianamede kullandığım söyleniyor, hangi cep telefonundan kullanmışım belirtilmiyor. Benim o tarihlerde akıllı bir cep telefonum yoktu. Eğer ben bu programı kullanmışsam şayet tarafıma bir içerik verilmesi gerekmez miydi?"



"Bankadan kredi çekmek için para yatırmak mı gerekiyor"



Uzun, Bank Asya hesaplarının 2014 yılından sonra artmasıyla ilgili savunmasında ise 2013 öncesinde bu bankada bir hesabı olmadığını belirtti.



O tarihlerde bir ev almak istediğini, en uygun bankanın Bank Asya olduğunu ifade eden Uzun, bankanın FETÖ ile bu kadar yakın ilişkiler içinde olabileceğini bilmediğini öne sürdü.



Uzun, mahkeme heyetinin "Kredi çekmek için para yatırmak mı gerekiyor?" sorusunu, "Para yatırdım, bedelli askerlik yaptım. Benim oraya yatırdığım para 62 bin lirayı geçmez. Daha sonra baktım bankada malum durumlar oldu. Kredi çekilmeyeceğine veya çekmeyeceğime kanaat getirince paramı çekip ilişkimi kestim." ifadelerini kullandı.



Sanık savunmalarının devam ettiği duruşmaya bir süre ara verildi.