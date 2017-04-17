Kılıçdaroğlu'nun Eski Başdanışmanı "Fetö"Den Hakim Karşısında

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin açılan ikinci davanın ilk duruşması başladı.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 10 tutuklu sanık ve 22 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.



Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, tutuklu sanık Gürsul doçent olduğunu ve ihraç edilmeden önce aylık gelirinin 6 bin lira olduğunu, şu anda herhangi bir yerden gelirinin olmadığını belirtti.



Mahkeme heyeti, sanıkların çokluğu nedeniyle duruşmanın SEGBİS yöntemiyle yapılmasına karar verdi.



Duruşma iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor.



Ceza istemleri



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.



Aralarında eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.



Öte yandan, örgütün İÜ'deki yapılanmasına ilişkin, aralarında profesörlerin de bulunduğu 7'si tutuklu 45 sanık hakkında açılan ilk davanın 4. duruşması 3 Mayıs'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.