Kılıçdaroğlu'nun Darbe Gecesi Havalimanındaki Kaçış Görüntüleri!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi, Fetullahçı teröristler tankları Atatürk Havalimanı'nın içine kadar yürütmüştü. Tanklar havalimanı yerleşkesindeyken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağı da piste iniş yaptı. Daha önce yaptığı konuşmaların tamamında'Darbe olsa tankın önüne ilk ben geçerim'diyen CHP lideri, kendisine...