Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Turgay Bozoğlu: Dört Gençten Biri İşsiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, resmi rakamlara göre yüzde 11.8 olarak açıklanan ekim ayı işsizlik oranına dikkat çekerek, "Neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike genç işsiz oranının artmasıdır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, TL'nin uzun süreden beri yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, Türkiye, Güney Afrika, Endenozya, Brezilya ve Hindistan'dan oluşan 'kırılgan beşli' olarak adlandırılan ülkeler içinde geçen yıl sadece Hindistan Rupisi ve TL'nin değer kaybettiğini söyledi. Bu ülkelerin yaptıkları reformlar ve aldıkları tedbirlerle kırılgan ekonomiler olmaktan çıktığına dikkat çeken Bozoğlu, "Ancak Türkiye'de hükümet sorunları görmezden gelip yönetiyormuş gibi yapmaya devam edince TL 2017 yılının ilk ayında da Amerikan Doları karşısında rekor düzeylerde erimeye devam ediyor. Artan siyasi risk ve yapılmayan reformlar nedeniyle TL, dolar karşısında son bir yılda yüzde 27 değer kaybetti" dedi.



Bozoğlu, para politikasının en önemli ayağının güçlü ve bağımsız bir Merkez Bankası'nın oluşturduğunu vurgulayarak, "İkincil piyasalarda yapılan düzenlemeler Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin erimesine sebep olmaktadır. Bu da Merkez Bankası'nın etkinliğine darbe vurmaktadır" diye konuştu. Merkez Bankası ne kadar yüksek rezerve sahipse alacağı tedbirlerin etkisinin de o denli güçlü olacağının altını çizen Bozoğlu, "Aynı tedbirin piyasalara etkisi, 200 milyar dolar rezervin varken farklı 60 milyar dolar rezervin varken farklı olacaktır. Zamanında alınmayan tedbirlerin faturası halka çıkmakta ve kabarmaktadır" dedi. Bozoğlu, ekonominin 2001 öncesinde olduğu gibi döviz kuru- enflasyon-beklentilerin kötüleşmesi sarmalına girdiği uyarısında bulunarak, "Yani döviz kuru yükseldikçe, enflasyon artmakta, enflasyonun artışı beklentileri bozmakta ve bunun sonucunda döviz kurunda yukarıya doğru hareket yaşanmaktadır. Döviz kurunun enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini şubat ayından itibaren güçlü bir şekilde hissedeceğimizi tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.



"HÜKÜMET YÜZDE 70'LERE VARAN DOLAYLI VERGİLERLE GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"



Türkiye'de dolaylı vergilerin oranının yüzde 70'lere dayandığını ifade eden Bozoğlu, "Harcamalardan dolayı bütçe dengesinin bozulmaması için hükümet kolay yolu tercih etmekte ve dolaylı vergilere iyice abanmakta. Bu vergilerle ilgili düzenlemeler yapılırken 'Düzenleyici Etki Analizi' yapılmıyor. Bir başka deyişle düzenlemelerin piyasa ve tüketici üzerindeki etkileri konusunda bir çalışma yapılmıyor" dedi.



Bozoğlu, her alanda olduğu gibi herşeyin el yordamıyla yapıldığını savunarak, dolaylı vergilerin hem tüketim hem de gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.



Döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı ithal edilen her şeyin daha da pahayı hale geldiğini ifade eden Bozoğlu, "Bir de üzerine gümrük vergileri ve benzeri dolaylı vergileri koyduğumuzda maliyetler ve fiyatlar katlanmakta. Bu da tüketimi boğar ve talebi daraltır, sonucunda da vergi gelirleri ve büyüme üzerinde de olumsuz etkileri olur" diye konuştu.



"GENÇ İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO"



Bozoğlu, büyümedeki yetersizliğin halka işsizlik ve yoksulluk olarak döneceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Nitekim ekim ayı işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 11.8 olarak açıklandı. Malesef ülkedeki işsizlik ordusu bırakın azalmayı giderek alarm verici şekilde artmakta. Bu rakamın çok daha vahim boyutu genç işsizlerinin oluşturduğu oranın yüzde 21.2 olması. Yani gerçekte durumun resmi rakamlardan daha da vahim olduğunu göz önünde bulundurursak malesef neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike genç işsiz oranının artmasıdır."



- İzmir