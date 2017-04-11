Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Programı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum kapsamında 13 Nisan tarihinde Balıkesir'e yapacağı ziyaret programı belli oldu.



Referandum kampanyası sloganını "Geleceğim için hayır" olarak belirleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir miting programı da belli oldu. CHP Balıkesir İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Başkan Ender Biçki, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için CHP olarak 2 aydan bu yana partinin tüm teşkilatları ile gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Referandum çalışmaları eşit ve adil bir şekilde geçmedi. Bir parti gücünü devler gücünü arkasına alarak, bir parti de milletin gücünü alarak çalışma yaptı. Tüm bunlara rağmen 19 Nisan akşamı sandıklardan 'hayır' çıkacağına inanıyorum. Sandıktan 'evet' çıkarsa bunu değişimin zor olacağını ve geri dönüşün olmadığını bilerek tek adam rejimine karşı halkımız uyanık olsun" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan tarihinde Balıkesir'e yapacağı ziyaretin programı hakkında da bilgiler veren Başkan Biçki, "Perşembe günü Bandırma Havalimanı'na iniş yapacak, Gönen ve Balya ilçelerinde halk ile buluşacak olan genel başkanımız Balıkesir'de kapalı alan toplantısında STK'lar ve iş adamlarıyla bir araya gelecek" dedi. - BALIKESİR