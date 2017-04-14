Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması tartışma konusu oldu



BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri hava üssünde törenle karşılanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı pistine uçakla inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu askeri törenle karşılandı. Tepkilere neden olan karşılama fotoğrafları sosyal medyada tartışma konusu oldu. CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda askerlerin Kılıçdaroğlu'nu selamladığı görülürken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarında karşılama ile ilgili tartıştı.

Öte yandan yaşanan olayla seçim yasaklarının da ihlal edildiği iddia edildi.