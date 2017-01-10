Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Değişikliği Oylamasına Katılmadığı Ortaya Çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin ilk oylamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Oylamaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6 CHP milletvekilinin daha katılmadığı belirtildi.

OYLAMAYA KATILMAYAN CHP'LİLER

TBMM Gene Kurulu'nda teklifin bütünün görüşülmesi için yapılan ilk oylamaya katılmayan CHP'lilerin listesi şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu, Sencer Ayata, Hilmi Yarayıcı, Gürsel Erol, Mustafa Akaydın, Nihat Yeşil, Birol Ertem.



338 'EVET'LE GEÇMİŞTİ

Dün gece teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmesine ilişkin yapılan oylamada 480 oy kullanılmıştı. Oylamada 338 'evet', 134 de 'hayır' oyu çıkmıştı.