Kılıçdaroğlu'nu MHP'li Belediye Başkanı Karşıladı

CHP Lideri Kemal Kılçdaroğlu, Balıkesir ziyaretleri kapsamında geldiği Balya'da MHP'li Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından karşılandı.



Referandum çalışmaları kapsamında Balıkesir'i ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gönen ziyareti sonrası geldiği Balya'da MHP'li Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından çiçeklerle karşılandı. Kılıçdaroğlu, MHP'li Belediye Başkanı Kılıç'a nazik davranışı ve ev sahipliği için teşekkür etti.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Balya ilçesinde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Bakın anayasa görüşmeleri, tartışmaları yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak için çalışıyorlar. Varsa Kılıçdaroğlu, yoksa Kılıçdaroğlu. Şu kanaate vardım ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler" dedi



Balya'da toplanan yaklaşık 3 bin vatandaştan 16 Nisan günü hayır oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte demokrasiye sahip çıkacağız. Yeni bir demokrasi destanı yazacağız. Buna yürekten inanıyorum. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Demokrasi gereği milletvekillerini seçelim diyoruz. Öyle bir düzen getiriyorlar ki her türlü yolsuzluğu yapsalar dahi hesap sorulamayacak. Yetkisi alınmış parlamento güçlü parlamento değildir. Sandığa güle oynaya gideceğiz. Birlikte huzur içinde yaşamak için, onur içinde yaşamak için. Sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Bunun bir parti ile seçimle ilgisi yok bu bir demokrasi itibar meselesi. 80 milyonu tek adama teslim edecek miyiz? 80 milyon aklı tek adamın aklına teslim edecek miyiz? Hayır diyeceğiz" dedi.



Kılıçdaroğlu, Balya mitingi sonrası yapacağı kapalı alan toplantısı için Balıkesir'e hareket etti. - BALIKESİR