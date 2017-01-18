Kılıçdaroğlu Görüşmesine Bahçeli'nin Yüz İfadesi Damgasını Vurdu

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'den randevu talep etmişti. Bahçeli'nin kabul ettiği görüşme Meclis'te gerçekleşti.

YÜZÜNDEKİ ÜZGÜN İFADE OBJEKTİFLERE YANSIDI

Görüşme sırasında Bahçeli'nin yüz ifadeleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ile Anayasa değişikiliği konusunda farklı düşüncelere sahip olan Bahçeli'nin yüzündeki yorgun, sıkkın ve üzgün ifade objektiflere yansıdı.

CHP'Yİ TOPA TUTMUŞTU

Hatırlanacağı gibi MHP lideri Bahçeli Twitter hesabından attığı tweet'lerle Anayasa değişikliğine "hayır" diyen CHP'yi topa tutmuştu.

Bahçeli'nin TBMM'deki odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık dakika sürdü.