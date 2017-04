Kılıçdaroğlu'nu Dinleyince Vallahi Utanıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyümesine hep beraber katkı sağlayacağız. Güçlü bir Türkiye olsun, istikrarımız olsun, ne zaman ne olacağını bilelim, geleceğimizden emin olalım." dedi.



Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnafın derdini dinlediklerini, hissetmeye çalıştıklarını, birçok sorunu da arazide gözlemlediklerini söyledi.



Esnafa devlet tarafından yapılan yardımların her birinin devrim niteliğinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Çark, tekerlek dönecek, kepenkler inmeyecek ve ülke ekonomisi tıkır tıkır işleyecek. Şoklara karşı dirençli olacak. Bu krizler bizim ülkemizi, başka ülkeler gibi sarsmıyorsa, sarsıyorsa da kısa sürede toparlanıyorsa bu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin son derece dinamik olması ve hükümetin esnafının yanında olması sayesindedir." diye konuştu.



Vergilerini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim



Hükümet olarak işletmelere önemli destekler verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, vergilerini düzenli ödeyenlere de yüzde 5 indirim getirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Her zaman esnafımızın yanında olmaya, güçlü ve dinamik tutmaya devam edeceğiz. Esnafımıza bu kadar destek verilince kıpırdanma oldu." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, muhtarların Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin devlet tarafından ödeneceğini, silah ruhsatıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde verdiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlıkların kapanacağını söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yalova milletvekili de lokantaların kapatılacağını söylüyor. Kim kapatacak? Böyle bir şey olabilir mi? Uyduruyorlar." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Türkiye güçlendikçe herkesin güçleneceğini, Türkiye istikrarlı olursa herkesin işine dört elle sarılacağını dile getirdi.



"Bize sığınan hiç kimseyi geri çevirmedik"



Çevre ülkelerde yaşanan olumsuzluklara değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin büyümesine hep beraber katkı sağlayacağız. Güçlü bir Türkiye olsun, istikrarımız olsun, ne zaman ne olacağını bilelim, geleceğimizden emin olalım. Yanı başımızda savaşlar var. Bunun Türkiye'ye yansımaları var. Biz, bize sığınan hiç kimseyi geri çevirmedik. Din, mezhep ayrımı yapmadan Türkiye herkese sahip çıktı. Sadece Türkiye'nin etrafında değil, her yerde sorun var, dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak en kalkınmış Avrupa'da bile demokratik kurumlar sarsılıyor, bankalar batıyor, yabancı düşmanlığı artıyor. Avrupa'daki ırkçılık nedeniyle düzen bozulmaya başladı ve kırılganlık arttı."



Çavuşoğlu, Hamburg'da Şanlıurfalı bir vatandaşın bir etkinlikte 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" diyeceğini söylediği için vizesinin iptal edildiğini, istihbarat ve polisin bu kişiye baskı yaptığını da söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin olarak da herkesin hesap verdiği bir sistemde tek adamlığın olmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Beş senede bir vatandaşın huzuruna çıktığında, tek kişilik olmaz. Mevcut sistemde 20 defa başbakan olabilirsin. Bizde üç dönem kuralı var. Tüzük bu. Recep Tayyip Erdoğan kendisini ve arkadaşlarını kısıtlayan tek sistem. Kılıçdaroğlu'nu indir indirebiliyorsan. Bir başka partinin genel başkanını indir indirebilirsen." dedi.



"Yeni sistem Türkiye'nin sigortasıdır"



Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen ekonomisini büyüttüğünü, zor şartlarda dik durduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Türkiye'nin geleceği için sistemin ön plana çıkması lazım, şahıslar değil. Bu getirdiğimiz yeni sistem Recep Tayyip Erdoğan için lazım değil. Esas Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için lazımdır. Türkiye'nin sigortasıdır. Neden 'hayır' için çalışanlar veya PKK, Avrupalılar, Atatürk olsaydı 'hayır' derdi' diyor. Bu, Atatürk'ün Nutuk'unda var. Sen nereden biliyorsun Atatürk'ün 'hayır' diyeceğini? Sen kimsin? Gazetelerinizde, Almanya'da, Avrupa'da 'Hayır' diye başlık atıyorsun neden?



'Hayır' için çalışanlar 18 madde üzerinden gitmiyor, yalan söyleyerek kampanya yapıyor. Ben utanmaya başladım gerçekten. Kılıçdaroğlu'nu dinleyince vallahi utanıyorum. Bir genel başkan, bir siyasetçi bu kadar yalan söyler mi? Dua ediyorum yalanı bitsin belki doğru söyler diye, yalanı da bitmiyor mübareğin. Çok zengin yalanı var, danışmanları da iyi çalışıyor galiba. İnsan biraz sıkılır. Neden bu 18 maddenin içine girmiyorsun."