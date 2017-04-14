Kılıçdaroğlu 'Neden' Diye Sordu
CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında anayasa değişikliği ile ilgili 17 başlığa değinerek "neden" diye sordu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında anayasa değişikliği ile ilgili 17 başlığa değinerek "neden" diye sordu.
Kaynak: Dunya.com
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