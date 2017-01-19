CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla, 'Talimatı John Bass verdi' başlıklı haber nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin ilgilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Yeni Şafak gazetesinin 19 Ocak 2016 tarihli nüshasında yayımlanan 'Talimatı John Bass verdi' başlıklı haber içeriğinin bütünüyle gerçek dışı, hakaret ve iftira kapsamlı olması nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin ilgilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla, şikayet dilekçesi verildi" denildi. - ANKARA
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak Gazetesinin İlgilileri Hakkında Şikayet Dilekçesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla, ‘Talimatı John Bass verdi’ başlıklı haber nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin ilgilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla, 'Talimatı John Bass verdi' başlıklı haber nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin ilgilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.
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