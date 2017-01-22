Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Yakınlarına Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki terör saldırısında şehit olan polis memurları Miraç Kadir Özcan'ın babası Kazım Özcan'ı, Mahmut Ava'nın babası Süleyman Ava'yı, Ali Sevim'in kardeşi Seyit Ali Sevim'i, Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak'ı ve Furkan Demir'in babası Ömer Demir'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmelerinde, şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diledi. - Ankara