Kılıçdaroğlu'ndan 'Müthiş' Gazeteci Tarifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Kanal D/CNN Türk ortak yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu programda; yeni anayasa taslağının detaylarından, daha önce dile getirdiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddialara kadar birçok konuda açıklamalarda buludu. Programın sonunda TRT'nin 'yandaş' yayıncılığından şikayet eden ve hükümet yanlısı medyaya yüklenen CHP lideri, yaptığı 'gazeteci' tarifi ile de geceye damga vurdu. İşte Kılıçdaroğlu'nun yandaş medyayı eleştirirken yaptığı gazeteci tarifi...