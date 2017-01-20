Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki Kavgada Yaralanan Şafak Pavey'e Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki anayasa görüşmelerinin ikinci turunda, dün akşam bazı kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

"GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ HEPİMİZE SALDIRDILAR"

Öte yandan Şafak Pavey dün yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz."