Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına Uyarı
CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarına birer yazı göndererek 16 Nisan'da, parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamasını istedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarına birer yazı göndererek 16 Nisan'da, parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamasını istedi.
Kaynak: Dunya.com
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