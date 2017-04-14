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Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına Uyarı
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Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına Uyarı

CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarına birer yazı göndererek 16 Nisan'da, parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına Uyarı

CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarına birer yazı göndererek 16 Nisan'da, parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, 16 Nisan