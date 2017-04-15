Kılıçdaroğlu'ndan Genelge: 'Hayır' Çıkınca 'Evet' Diyenleri Rahatsız Etmeyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partililere gönderdiği genelgede, "Sandıktan 'hayır' çıkınca provokasyonlara karşı sükuneti koruyun, 'evet' diyen partilerin il ve ilçe binaları önünden konvoylarla geçmeyin, kutlama yapmayın." dedi.

İL BAŞKANLARINA GENELGE GÖNDERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tüm il başkanlarına anayasa değişikliği referandum uyla ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede "herhangi bir provokasyona imkan vermemek için" referandum a kadar toplu yürüyüş gibi etkinliklerin yapılmaması gerektiği bildirilirken Kılıçdaroğlu, uyarılarını 4 maddeyle sıraladı.

''PROVOKASYONLARA KARŞI SÜKUNETİ KORUYUN''

Buna göre özetle, sandık görevlilerinin seçim sonuçları kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamaları, sandıktan "hayır" çıkınca her türlü provokasyona karşı sükunetin korunması, "evet" tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden konvoylarla geçilmemesi istendi.