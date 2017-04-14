Kılıçdaroğlu'ndan "Eyalet" Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı. 'Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Avcılar'da servis şoförleri ve esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu' burada yaptığı konuşmasında eyalet tartışmalarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı.Türkiye parçalanacak mı? parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı? Olmayacak mı? Yeni mi keşfediyorlar bu beyler bunu. 50 sefer söylendi. Efendim başkan yardımcıları söylemiş ama benim ağzımdan çıkmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinde 24 saat söylendi. Daha ne söylensin. Sen de dinledin kardeşim, başbakan da dinledi, bakanlar da dinledi. Çıktılar meydana dediler ki bizim asıl hedefimiz anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmektir. Ne istiyorsunuz siz Türkiye Cumhuriyeti'nden. Bu devletten ne istiyorsunuz" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE BİR FELAKETİN İÇİNE SÜRÜKLENMEYE İSTENİYOR. HEPİMİZİN AKLIMIZI BAŞIMIZA ALMASI LAZIM"



Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanın danışmanlarından birisi 16 Nisan için 'halk kendi devletini kurmak için adım atıyor' diyor. Ne demek ya? Yani 16 Nisan da mı biz kendi devletimizi kuracağız? Bu devlet ne zaman kuruldu? Bu kadar şehidi biz niye verdik? Bu gaziler neden çıktı, bu bayrak kimin bayrağı, bu devlet kimin devleti? Yeni devlet kuracakmışız, kim söylüyor bunu, yardımcısı söylüyor. Türkiye bir felaketin içine sürüklenmeye isteniyor. Hepimizin aklımızı başımıza alması lazım".



(Alper Korkmaz / İHA)