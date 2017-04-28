Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan Teziç'e Övgü

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazar günü kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski YÖK Başkanı Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Teziç'in Bakırköy'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. "Erdoğan Teziç hocamız anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerl...