Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Yenikapı' Yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim'ifadeleri üzerine, Erdoğan'ı sözlerini kanıtlamaya davet ederek,'Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim" dedi....