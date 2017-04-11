Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Yenikapı' Yanıtı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ' ın ' Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı ' ya davet etmezdim ' ifadeleri üzerine, Erdoğan ' ı sözlerini kanıtlamaya davet ederek, ' Yenikapı ' ya da o arzu ettiği için değil...
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim'ifadeleri üzerine, Erdoğan'ı sözlerini kanıtlamaya davet ederek,'Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim" dedi....
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