Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti, kim emniyeti, orduyu teslim etti?" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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