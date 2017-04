Kılıçdaroğlu'ndan CHP Teşkilatına Mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Pazar günü yapılacak, anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde CHP teşkilatına mektup göndererek, provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla, CHP örgütüne provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve sandık görevlilerinin sonuçlar kesinleşinceye kadar görev yerlerinden ayrılmamaları konusunda uyarıların yer aldığı mektubun gönderildiğini bildirdi.



Anayasa değişikliği halk oylamasına az bir sürenin kaldığını belirten Bingöl, "Hayır çıkacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandı.



"Ayrışma yerine birleşmeyi seçmektedir"



Tekin Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bir türlü anayasa değişiklik paketindeki 18 maddeyi anlatmayıp, mesnetsiz bir şekilde çamur atanlar, toplumu ayrıştıran, 'hayır' oyu verecek vatandaşlarımızı terörist ilan edenler, 'hayır' pankartlarına, afişlerine dahi tahammül edemeyenler, son günlerdeki hırçınlıkları ile Türkiye'nin hayrına olan 'hayır'ın çıkacağının farkına varmışlardır. Tüm bu hakaret içeren söylemleri, telaşları ve tüm saldırgan tavırları bu farkındalıklarının yansımasıdır. Kaybetmenin yarattığı hırçın ruh halleri hakaret dolu söylemlerine yansımaktadır. Oysaki Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bugün de başta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm örgütü ile kutuplaştırma yerine kucaklaşmayı, ötekileştirme yerine helalleşmeyi, ayrışma yerine birleşmeyi seçmektedir."



Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun mektubunda, CHP'nin 80 milyonu kucaklayıcı özelliğine vurgu yaparak, olası provokasyonlara karşı uyarılarda bulunduğu bilgisini paylaştı.



"Provakasyona karşı sükunet korunmalıdır"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti teşkilatlarına gönderdiği mektupta, halkın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi bir provakasyona imkan vermemek için halk oylamasına kadar il ve ilçelerde toplu yürüyüş gibi etkinliğin yapılmaması gerektiğini kaydetti.



Kemal Kılıçdaroğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Parti yöneticilerimiz, fedakar örgüt üyelerimiz ve sandık görevlilerimiz, sonuçlar kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamalıdır. Parti üyelerimiz kesinleşen sonuçlarla halkımızın 'hayır' kararı belli olduktan sonra parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provakasyona karşı sükunet korunmalıdır. 'Evet' tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoyuyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir.



'Hayır' kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan 'evet' diyeniyle, 'hayır diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman "Önce Türkiye" diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır. 16 Nisan, kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, ötekileştirme yerine helalleşmeyi, ayrışma yerine birleşmeyi seçen Türkiye'nin ilk günü olacaktır."