Kılıçdaroğlu'ndan CHP Örgütlerine Mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasıyla ilgili CHP'li il başkanlarına gönderdiği mektupta, her türlü provokasyona karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tüm CHP örgütüne mektup gönderdiğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlarına gönderdiği mektubunda, şunları kaydetti:



"Halkımız 16 Nisan günü sandıklara giderek tarihi bir karar verecek. Kamuoyu araştırmaları ve Türkiye'nin her bölgesinde karşılaştığımız manzara halkımızın yüksek irfanıyla 'hayır' diyerek, bir kez daha özgürlüklerden, parlamenter rejimden ve demokrasiden yana güçlü bir tavır ortaya koyacağını göstermektedir. Bu kapsamda, halkımızın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi bir provokasyona imkan vermemek için halk oylamasına kadar il ve ilçelerimizde toplu yürüyüş gibi etkinlikler de yapılmamalıdır. 16 Nisan tarihinde, parti yöneticilerimiz fedakar örgüt üyelerimiz ve sandık görevlilerimiz sonuçlar kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamalıdır. Parti üyelerimiz kesinleşen sonuçlarla halkımızın 'hayır' kararı belli olduktan sonra da parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provokasyona karşı sükunet korunmalıdır. Evet tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoyuyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir. Hayır kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan 'evet' diyeniyle 'hayır diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman 'önce Türkiye' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır. 16 Nisan kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, ötekileştirme yerine helalleşmeyi ayrışma yerine birleşmeyi seçen Türkiye'nin ilk günü olacaktır. 16 Nisan'da taçlanacak olan demokrasi zaferi için cefakarca çalışan bütün örgüt üyelerimizin bu hususlara azami özen göstereceği inancıyla, ilinizde yürütmekte olduğunuz çalışmalarda yüksek başarılar diliyorum."



(Pelin Üzek/İHA)