Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski MHP milletvekili Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı başsağlığı diledi.



CHP Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun, Gürer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilediği kaydedildi.