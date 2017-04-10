Kılıçdaroğlu'na Yakışan 'Evet' Demektir"
Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce genç bir bürokratken 'hayır' dediğini söylüyor.
Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce genç bir bürokratken 'hayır' dediğini söylüyor. Arkadaş sen de darbe anayasasına 'hayır' dedin. Şimdi biz senin 'hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. Senin istediğini yapıyoruz. Sana yakışan 'evet' demektir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında Aydınlılarla buluştu. İzmir-Aydın otobanı çıkışında Vali Ömer Faruk Koçak ve protokol tarafından karşılan Başbakan Yıldırım, Efeler kent merkezindeki geçiş güzergahlarında halkı selamlamasının ardından İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge vatandaşlara seslendi. Aydın'da "Yolların kralı Binali Yıldırım" tezahüratlarıyla karşılanan Başbakan Yıldırım, 'demokrasi şehidi, milletin adamı Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ı kalpten selamladığını söyledi. Menderes'in Türkiye'ye çok büyük eserler verdiğine işaret eden Yıldırım, "Adnan Menderes, bu ülkenin demokrasi tarihe çok büyük hizmetler etti. 25 Şubat'ta Ankara'da halk oylaması için startı vermiştik. Bu tarihten beri yollardayız. 6 günümüz var. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşku ve heyecanla karşılandık. Allah sizlerden razı olsun. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Pazar günü mührü beyaz tarafa evet, evet, evet diye basıyoruz. Pazar günü bu ülkenin ufkunu açacağız. Biz rejimi değil, sistemi değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir. Cumhuriyet 1923'te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyeti canımız ve kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiye'nin kurduğu cumhuriyeti değiştiremez. Hiç kimse cumhuriyete el ve dil uzatamaz. Cumhuriyete en uzatan karşısında bu ülkenin hanımları, gençleri ve gazilerini bulur. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Bu değişiklik cumhuriyeti daha da güçlendirecek. İstikbalimiz daha aydınlanacak ve demokrasimiz çok daha gelişecek. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'nin ekonomisi şaha kalkacak. Ekonomi, istikrarla birlikte hızla büyüyecek. Terör sorunuyla inşallah bu sistemle çok daha etkin mücadele edeceğiz. Neden terör örgütleri bu değişikliğe 'hayır' diyor anlıyor musunuz? PKK, FETÖ ve onlarla kol kola girmiş HDP 'hayır' diyor. Yetmedi Avrupa 'hayır' diyor. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ne kadarı varsa 'hayır' diyor. Bunları anladık. Pekiyi, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bu değişiklik rejim değişikliği değildir, bu değişiklik 1982'den kalma darbe döneminde yazılmış anayasanın değişmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce genç bir bürokratken 'hayır' dediğini söylüyor. Arkadaş sen de darbe anayasasına 'hayır' dedin. Şimdi biz senin 'hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. Senin istediğini yapıyoruz. Sana yakışan 'evet' demektir" diye konuştu.
"MENDERES'E HUZURU ÇOK GÖRDÜLER"
"Değişim demek gelişme demektir, kalınma demektir, büyüme demektir" diye devam eden Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de artık darbelere, müdahale, istikrarsızlıklara son vermek için güçlü hükümetlere ihtiyaç var. Merhum hemşehriniz Menderes buradan çıktı, Ankara'ya gitti. Milletvekili oldu, Başbakan oldu. Siz onu girdiği seçimlerde hep birinci yaptınız. O milleti sevdi, siz onu çok daha fazla sevdiniz. Menderes'i sandıkta yenemeyenler ona saldırıp iftiralar attılar. Ama milletin gözünden Menderes'i düşüremediler. Sandıkta Menderes'i yenemeyenler, onu darbeyle, silah zoruyla indirdi. Düzmece bir mahkemede iki bakanıyla birlikte idam edildi. Onun en büyük arzusu Aydın'a geri dönmekti, Çine Çayı'nın kenarında huzur bulmaktı. Menderes'e bunu bile çok gördüler. Çünkü gözleri dönmüştü. Biz başbakanı idam ederek, ondan sonra geleceklere de gözdağı vermek istiyorlardı. Bunu 15 Temmuz'da da denediler. Ama bu sefer set kayaya çarptılar. Aydınlı 7'den 77'ye meydanlara inerek alçak FETÖ'cülere gerekli cevabı verdiniz" ifadelerini kullandı.
"16 NİSAN'DA DARBELER DÖNEMİ KAPANACAK"
AK Parti hükümetlerinin 14 yıldır hep tehdit aldığını kaydeden Yıldırım, "Defalarca bize kumpas kurmaya çalıştırlar. Millet bizi seçti, millet bize 'Bu ülkeyi yönetin' dedi. Onlar silahı ve tankları görünce milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım kaçar sandılar. Ama kaçmadık, çünkü arkamızda siz vardınız. 'Ölürüz de bu bayrağı indirtmeyiz' dedik. Siz 2014'te Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtiniz. E-muhtıra, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz'da altın vuruşlarını yaptılar. Ancak milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan her zaman dik durdu ve milletimiz meydanları bu çapulculara bırakmadı. 16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu süreci sona erdiriyoruz. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz. Aydın darbeler dönemini kapatmaya, güçlü Türkiye'ye var mısınız? Artık hiçbir kimse devleti tehdit edemeyecek, milli iradeye rest çekemeyecek. Millet ne derse o olacak. Artık milli irade Türkiye'ye hakim olacak. Hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceksiniz. Artık çeteler değil, cuntalar değil, vesayet odaklarının değil, milletin sözü geçecek. Evet, evet, evet. CHP bundan rahatsız. Varsın rahatsız olsun ne yazar. Çünkü CHP, 27 Mayıs'ın mimarlarından. CHP, 27 Mayıs'ı bayram diye kutlattı. CHP'nin densiz milletvekili 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Böyle şey olur mu kardeşim. Önce haddini bil, edepli ol. Sen kimsin. CHP'nin eski Genel Başkanı 'Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğim' diyor. Allah bunlara akıl fikir versin" diye konuştu. Deniz Baykal'ın zamanında "Eğer iktidar olamazsam Rodos'a kadar yüzeceğim" dediğini hatırlatan Yıldırım, "Hiç yüzdüğü de yok, halen yerinde duruyor" dedi.
"KILIÇDAROĞLU, 18 MADDEYİ TERSİNDEN OKUMUŞ"
CHP ve HDP'nin anayasa değişikliğiyle ilgili olarak milleti yanlış bilgilerle yanılttığını kaydeden Yıldırım, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:
"Sayın Kılıçdaroğlu 18 madenin hiç birini hiç okumamış veya tersinden okumamış. Neye 'hayır' dediğini bilmiyor, öğrenmeye de çalışmıyor. Salonlarda bir araya geldiği kişileri tehdit ediyor. Yalan dolan. Ayak üstü kırk yalan. Ne diyeyim, Allah bunları ıslah etsin. Bu değişiklikle güçlü hükümet olacak. Menderes, Özal ve AK Parti dönemlerinde olduğu gibi hep güçlü hükümetler olacak. Ama bu güçlü hükümeti geçmişte olduğu gibi darbelerle ve müdahalelerle kaybetmeyeceğiz. 5+5 şeklinde yapılacak seçimlerle istikrar devam edecek. Hükümetlerin hızı kesilmeyecek. 'Tek adam' diyor. Be kardeşim milletin olduğu yerde, seçimin olduğu yerde tek adam olur mu? Olur ama yersen. Aydınlılar bunu yer mi? Türkiye'de kutuplaşma, gerilim ve ayrışma sona erecek. Büyüyen ekonomiyle hanım kardeşlerimiz günlük hayatta çok daha etkin olacak. Terörle mücadeleyle artık analar ağlamayacak. Gençlerimiz artık siyasetin içerisinde yer alabilecekler. CHP, bunu bile gençlerimize çok görüyor. Ama bunlar şaşkın. Bir yandan böyle diğer yandan geçen yıl Meclis'e teklif veriyor. Birbirlerinden haberleri yok. Şimdi Genel Başkanları çıkmış buna karşı çıkıyor. Bu sitem Türkiye'ye huzur ve kardeşlik getirecek. Muhalefetin yalanları o kadar oldu ki artık takip etmekte zorlanıyoruz. Bu yalanları arka arkaya koyduğumda bizim şimdiye kadar yaptığımız tünellerin boyunu geçiyor. Bu kadar da yalan olmaz. Pazar gününe kadar çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız ve Pazar günü sandığa gidip mührü 'evet'e basacağız"
Kürsüden inerken eşiyle birlikte halkı selamlayan Başbakan Yıldırım, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk defa tekli eğitime Aydın'da geçileceğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, ayrıca Aydınlılara 900 yataklı şehir hastanesi ve Aydın-Denizli arası otoyol müjdelerini de verdi.
(İbrahim Kılınç - Mehmet Barlas - Onur Durmuş/İHA)