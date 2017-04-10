Kılıçdaroğlu'na Havalimanı Görüntüleri Üzerinden Yüklendi

Darbe girişimi gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanındaki görüntülerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü oturduğu koltuk, kontrollü bir koltuk" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerinin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Tankların yanına Kılıçdaroğlu'nu alan araba geliyor, ışıldaklarıyla filan, özel. Tanklardaki ve onların yanındakilerle görüşmeler yapıyor. Ondan sonra onlar çıkıp Bakırköy Belediye Başkanlığına geliyor. Teması söz konusu. Onlarla o görüşmeyi yapıyor ve görüşmeden sonra oradan ayrılıyor. Demek ki danışıklı dövüş. Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü oturduğu koltuk, kontrollü bir koltuk. Oraya kasetle geldi, kasetle de gidicidir. Kalıcı değil. Dürüst değil bu adam" diye konuştu.



Yenikapı buluşmasına değinen Cumhurbaşkanı, bu teması bilse Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmeyeceğini belirterek, "Kesinlikle davet etmezdim. Darbecilerle anlaşmış olan birini nasıl davet ederim?" diye konuştu.



(İHA)