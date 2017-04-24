Kılıçdaroğlu'nun Askeri Törenle Karşılanmasına Milli Savunma Bakanlığı İnceleme Başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanlığı'nda Teftiş Kurulu Başkanı görevlendirildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI: KASIT YOK, KUSUR VAR

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri karşılama yapılması konusunda rapor hazırladığını söyleyerek, "kasıt yok, kusur var." dedi.



Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisi kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağının Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmesi ve burada askeri törenle karşılanması tartışma yaratmıtıştı. Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşılmıştı.

GENELKURMAY DA İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyareti sırasında askeri törenle karşılanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı inceleme başlatmıştı.