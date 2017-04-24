Kılıçdaroğlu'nun Askeri Törenle Karşılanmasına Milli Savunma Bakanlığı İnceleme Başlattı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanlığı'nda Teftiş Kurulu Başkanı görevlendirildi.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI: KASIT YOK, KUSUR VAR
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri karşılama yapılması konusunda rapor hazırladığını söyleyerek, "kasıt yok, kusur var." dedi.
FOTOĞRAF FACEBOOK'TAN PAYLAŞILMIŞTI
Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisi kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağının Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmesi ve burada askeri törenle karşılanması tartışma yaratmıtıştı. Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşılmıştı.
GENELKURMAY DA İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyareti sırasında askeri törenle karşılanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı inceleme başlatmıştı.