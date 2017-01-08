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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda yaptığı konuşma ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.
Kılıçdaroğlu: "Metehan'dan Bu Yana Gelen Emir-komuta Zinciri Alt Üst Edildi"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda yaptığı konuşma ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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