Kılıçdaroğlu, Medya Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Swiss Otel'de basına kapalı başlayan toplantıya Kılıçdaroğlu'nu yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile gazete genel yayın yönetmenleri katıldı.