Kılıçdaroğlu: 'Meclisin Yetkisini Elinden Alıp Bir Kişiye Vermemek Gerekir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabah, öğle, akşam her konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Canları sağ olsun. Ne derlerse desinler onlarla asla ve asla kısır bir tartışmanın içine girmeyeceğim." dedi.



Balıkesir'in Balya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsünün üzerinden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında bayrak, vatan, demokrasi ve beraber huzur içinde yaşamak için "Hayır" diyeceklerini söyledi.



Türkiye'nin sınırlarını başkalarının çizmediğini, bu toprakların hamurunda şehitlerin bulunduğunu, gazilerin gözyaşları, anneler ve çocukların özverilerinin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "O nedenle bu toprakların mayasında bağımsızlık ruhu var. Bu toprakların mayasında huzur olması lazım. Birlikte yaşama irademizin olması lazım. Bizi ayrıştırmak, bölmek istiyorlar. Sabah, öğle, akşam her konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Canları sağ olsun. Ne derlerse desinler, onlarla asla ve asla kısır bir tartışmanın içine girmeyeceğim." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin memlekete felaket getireceğini ileri sürerek şöyle devam etti:



"Ayrıştırmak, bölmek istiyorlar. Kavga edelim istiyorlar. Kavgaya yer, izin vermeyeceğiz. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Ben istiyorum ki bu ülkede huzur olsun, bereket olsun, her evde tencere kaynasın, herkesin işi, aşı olsun. Şimdi ben size sormak isterim, çiftçinin dünya kadar sorunu, 6,5 milyon işsizimiz, 17 milyon yoksulumuz var. ya ülkenin bu kadar derdi, sorunu varken bu referandum niye geliyor? Çiftçinin sorununu çözecek mi? Emeklinin, sanayicinin derdini çözecek mi? Peki bu kimin derdini çözecek? Kendi dertlerini. Üstünlerin sınıfını yaratmak istiyorlar. Üstünlerin sınıfı, üstünlerin hukuku."



"Emin olun ne vicdan ne ahlak buna izin vermez"



Yeni anayasa ile 18 yaşındaki bir gencin milletvekili olabileceğine de değinen Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:



"18 yaşında çocuğu ya da torunu olan bir vatandaş Allah aşkına 'Benim çocuğum milletvekili olacak.' diye düşünüyor mu hiç? Var mı içinizde böyle birisi? Kendi çocukları için 18 yaşında milletvekili, ömür boyu askerlikten muafiyet, kendi çocukları iki yıl milletvekilliği yaparsa milletvekilliği emeklilik haklarını kazanmış olacak. Sizin çocuklarınız El Bab'a girecek, sizin çocuklarınız eksi 35-40 derecede PKK ile mücadele edecek. Bizim çocuklarımız El Bab'a girerken Suriyeli gençler Türkiye'de volta atacak. Diyorlar ki 'Evet oyunu verin 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık vereceğiz.' Vermek istiyor musunuz? Ben de istemiyorum. 6,5 milyon işsizimiz var. Benim gencecik fidan gibi çocuklarım gidecek Suriye'de Suriyeliler için savaşacak, Suriyelilerin gençleri Türkiye'de oturacak. Buna vicdan izin verir mi? Ahlak izin verir mi? Emin olun ne vicdan ne ahlak buna izin vermez."



"O yedi düvel geldi İstanbul'u işgal etti"



Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın "Çanakkale" diye bağırması, üzerine şöyle konuştu:



"Çanakkale dediniz bir şey anlatayım size. Çanakkale türküsünü hepimiz biliyoruz. Çanakkale türküsünü bir ozanımız, şairimiz söylediği zaman hepimizin yüreği burkulur. 'Çanakkale içinde aynalı çarşı' diye başlar, 'Ölmeden mezara koydular beni' diye biter. Dolayısıyla Çanakkale ağıtı hepimizin yüreğini burkar. Çanakkale'de ne oldu? Yedi düvel geldi Çanakkale'ye, yedi düvel. Geldiler 13-15 yaşında çocuklarımız dahil olmak üzere binlerce şehidimiz oldu. Çanakkale'nin her karışında binlerce şehidimiz var ve Çanakkale geçilmez destanını yazdılar. Sonra 1 kişiye yetki verildi. Gitti bir metni imzaladı, tam 3 yıl sonra hiçbirisi tek kurşun atmadan Çanakkale Boğazı'nı geçti ve geldi Dolmabahçe'nin önünde demirlediler tamamı ve İstanbul'u işgal ettiler. O yedi düvel geldi İstanbul'u işgal etti. Bir kişiye verilen yetkinin ne kadar derin sorunlar yaratacağını bundan daha güzel örnek gösteremez. Şimdi deniliyor ki 80 milyonu değil 1 kişiyi dinleyelim."



"Emin olun hayırlı bir iş yapacağız"



Bir partinin genel başkanının hakim tayin etmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Adliyeye siyaset girmesin. Bir partinin genel başkanı, genelkurmay başkanını tayin edemez. Bir partinin genel başkanı Türkiye'deki bütün üst düzey bürokratların niteliklerini belirleyemez. O yetki Meclis'e aittir. Meclisin yetkisini elinden alıp bir kişiye vermemek gerekir. Bunu yaptığımız zaman liyakat sistemini çökertiriz. Devlette liyakat esası vardır. Ne demek liyakat? İşi ehline vermek demektir. İşi ehline vermezseniz devlette liyakati, adaleti, hakkı, hukuku sağlayamazsınız. Onun için hep birlikte kararlı bir şekilde sandığa gideceğiz, 'Hayır' diyeceğiz. Emin olun hayırlı bir iş yapacağız ve dünyaya şu mesajı vereceğiz: 'Bütün baskılara rağmen, valisinden kaymakamına kadar, bütün baskılara rağmen biz sandığa gittik ve demokrasiyi savunduk. Baskılar bizi yıldıramadı.' diyeceksiniz ve bu bizim onurlu bir haykırışımız olacak. Demokrasiyi istediğimizi bütün dünyaya bildirmiş olacağız."



Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşlara 16 Nisan Pazar günü oy kullanma çağrısında bulundu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balya-Balıkesir karayolunda bir süre durup, kadınların ikram ettiği gözlemelerden aldı, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.