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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik kurumlarının muayene ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 60 arasında, otoyollara yüzde 15, köprü geçişlerine yüzde 48, cep telefonlarına yüzde 33 ÖTV, müze ücretlerine yüzde 400, otogaza, doğalgaza, benzine, mazota elektriğe zam yapıldığını söyledi.
Kılıçdaroğlu: "Köprü Elbette Yapılsın Ama Böyle Yapılmasın"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik kurumlarının muayene ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 60 arasında, otoyollara yüzde 15, köprü geçişlerine...
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