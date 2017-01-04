Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. - ANKARA