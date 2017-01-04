Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüştü



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.