Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Ile Görüştü
Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüştü
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