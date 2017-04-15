Kılıçdaroğlu, Kızılay'da 'Evet' ve 'Hayır'cıları Selamladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında 'evet' ve 'hayır' otobüslerinin bulunduğu bölgede kalabalığa seslendi. Kılıçdaroğlu, 'evet' otobüsünün bulunduğu yerdeki vatandaşlara, "Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizler de sizlere saygı duyuyoruz. Sağ olun var olun" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde Ankara turuna çıktı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında 'evet' ve 'hayır' otobüslerinin bulunduğu yerdeki vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Korsan bir gösteri yapıyorsunuz hepinizi Silivri'ye göndereceğim. Hepiniz çok seviyorum. Hepinize güveniyorum. Bu ülkenin insanına güveniyorum. Bu ülkenin insanı bilgi insandır. Bu topraklarda binlerce yüz binlerce bilge insan çıktı. Yarın hep birlikte gideceğiz ve demokrasimize sahip çıkacağız. Yaşlısı genci kadını ve erkeği kim olursa olsun hep birlikte yola çıkmak ve demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Yarın sandığa gidiyoruz değil mi? Oyumuzu kullanıyoruz değil mi" şeklinde konuştu.



Vatandaşlara "Oyumuzun rengi ne? Oyunuz ne olacaktı" diye soran Kılıçdaroğlu, kalabalıktan yükselen 'hayır' ifadesi üzerine, "Dünyanın en güzel korosu" karşılığını verdi.



EVET OTOBÜSÜNDEKİ VATANDAŞLARI SELAMLADI



Evet otobüsünün bulunduğu yerdeki vatandaşları da selamlayan Kılıçdaroğlu, "Evet tercihinde bulunan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizler de sizlere saygı duyuyoruz. Sağ olun var olun" dedi.



(Pelin Üzek - Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin/HA)