Kılıçdaroğlu: Kısır Tartışmaların İçine Girmeyeceğim
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, referandum gününe kadar kısır tartışmaların içine girmeyeceğini belirterek, 'evet' kanadının anayasa tartışmasını saptırdığını söyledi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, referandum gününe kadar kısır tartışmaların içine girmeyeceğini belirterek, 'evet' kanadının anayasa tartışmasını saptırdığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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