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Kılıçdaroğlu: Kazanan Hukuk Devleti Olacaktır
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Kılıçdaroğlu: Kazanan Hukuk Devleti Olacaktır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan mesajında "CHP tarihten aldığı sorumlulukla başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir.

Kılıçdaroğlu: Kazanan Hukuk Devleti Olacaktır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan mesajında "CHP tarihten aldığı sorumlulukla başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Dunya.com

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