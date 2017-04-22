Kılıçdaroğlu: Kazanan Hukuk Devleti Olacaktır
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan mesajında "CHP tarihten aldığı sorumlulukla başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan mesajında "CHP tarihten aldığı sorumlulukla başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com
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